XDefiant: dalla data d'uscita alla stagione a tema Assassin's Creed, spunta un grosso leak

Mentre Ubisoft continua a restare in silenzio su XDefiant, che nell'ultimo report finanziario risultava in uscita entro la fine di marzo 2024, arriva un enorme leak che sembra svelare buona parte dei contenuti che arriveranno dopo il lancio dello shooter gratis.

Come riportato anche da Tom Henderson nel corso della serata, un misterioso utente X/Twitter che si fa chiamare TxLimited sta pubblicando una valanga di informazioni e screenshot relativi all'FPS free to play di prossima uscita. Stando a quanto dichiarato dall'insider, il gioco potrebbe fare il suo debutto a metà aprile 2024: il motivo è dovuto al leak dei Founder's Pack che, secondo le informazioni trapelate, risultano in uscita il 15 aprile.

Come se non bastasse, l'utente ben informato sullo sparatutto sostiene di essere a conoscenza dei contenuti delle prime quattro stagioni di XDefiant. Confermando le voci di corridoio degli ultimi giorni, sembrerebbe che la Stagione 1 sia dedicata a Rainbow Six Siege. A seguire, invece, avremo un aggiornamento legato a Far Cry New Dawn (Stagione 2), uno ad Assassin's Creed (Stagione 3) e uno a Ghost Recon (Stagione 4).

Sul profilo sono apparsi anche gli screenshot di Waterfront, una mappa ispirata proprio a Far Cry New Dawn, lo spin-off che funge da sequel di Far Cry 5.

Insomma, qualcosa nelle retrovie si sta muovendo ed è probabile che non manchi molto affinché Ubisoft decida finalmente di pubblicare il gioco gratis. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro ultimo provato di XDefiant.

