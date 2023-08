XDefiant: che fine ha fatto l'FPS gratis? Ecco un aggiornamento da Ubisoft

Sebbene i rumor parlassero di un'uscita fissata ai primi giorni di settembre, XDefiant è improvvisamente sparito dai radar. Sembrerebbe però che non manchi moltissimo all'arrivo dello sparatutto free to play di Ubisoft, almeno stando a quanto dichiarato da uno degli sviluppatori.

Mark Rubin, ex sviluppatore di Call of Duty ed Executive Producer della sede di San Francisco dell'azienda francese, ha pubblicato sui social un lungo messaggio per tranquillizzare i fan sullo stato dei lavori:

"Ciao a tutti! So che siamo stati in silenzio per un po' e vi chiedo scusa per questo. Siamo nella fase in cui si procede con l'invio di XDefiant ai proprietari delle piattaforme e si sistemano i bug dell'ultimo minuto. Dal momento che si tratta di un'IP nuova e non del sequel di un sequel, vogliamo prenderci tutto il tempo necessario per fare le cose nel modo appropriato. Apprezzo molto che tutti siano in attesa del nostro gioco. Abbiamo raggiunto molte più persone di quanto previsto e comprendo la frustrazione di chi vuole giocare. A differenza di quello che pensa mia madre, realizzare un gioco non è tutto rose e fiori. E ogni parte del processo di sviluppo non è divertente come le altre. Ma c'è una luce in fondo al tunnel. Il team sta lavorando duramente e compie progressi ogni giorno per far sì che il gioco arrivi nelle vostre ani. Grazie ancora a tutti per essere fan del nostro gioco, spero di vedervi presto in game."

Insomma, i lavori stanno procedendo bene e sembrerebbe che il prodotto sia in fase di revisione da parte di Microsoft, Sony e le altre aziende le cui piattaforme accoglieranno l'FPS gratis. Questo significa che la data di lancio non sia lontana e non possiamo escludere che il suo arrivo sia più vicino di quanto si possa pensare.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato dell'ultima Beta di XDefiant.