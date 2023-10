XDefiant: l'FPS gratis slitta al 2024? COD Modern Warfare 3 spaventa Ubisoft

Quella della data di XDefiant sta diventando una delle questioni più chiacchierate delle ultime settimane. Lo sparatutto gratis di Ubisoft doveva infatti approdare su PC e console a settembre, ma una serie di imprevisti e problematiche sta continuando a far slittare il suo arrivo.

Sebbene l'azienda francese non abbia mai confermato ufficialmente una data, sappiamo che l'arrivo a settembre è stato impedito dalla mancata approvazione della build sugli store PlayStation e Xbox. Da quel momento, i rumor hanno puntato prima ad un arrivo per il 17 ottobre 2023, a ridosso dell'evento di Halloween di Call of Duty Warzone, poi si è iniziato a parlare della possibilità di vedere il XDefiant arrivare il 28 ottobre 2023.

Stando però alle ultime indiscrezioni condivise da Tom Henderson, l'ormai affidabile insider del mondo videoludico, anche l'ultima data riportata potrebbe non essere quella definitiva. Secondo il noto personaggio, il messaggio pubblicato qualche ora fa dagli sviluppatori potrebbe indicare l'arrivo del gioco il prossimo anno. Nel post non solo di parla di problematiche emerse nel corso del testa a porte aperte che si è tenuto a fine settembre su PC, ma anche di un generico rinvio della Preseason. Non è quindi da escludere che gli sviluppatori abbiano deciso di modificare per l'ennesima volta i loro piani e lanciare il gioco nei primi mesi del 2024, lontano dall'uscita di Call of Duty Modern Warfare 3 a novembre e dell'importante aggiornamento di Warzone agli inizi di dicembre.

