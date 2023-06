XDefiant: l'FPS gratis di Ubisoft ha una finestra di lancio, arriva l'Open Beta

Come promesso qualche giorno fa, all'Ubisoft Forward è tornato a mostrarsi anche XDefiant, lo sparatutto in prima persona gratuito dell'azienda francese che prova a catturare l'attenzione di un certo tipo di giocatori di Call of Duty che meno apprezzano il nuovo corso della serie.

Sfruttando il palco dell'evento estivo, Ubisoft ha svelato quale sarà la finestra di lancio del gioco, che approderà sulle console di ultima generazione e su PC nel corso dell'estate 2023. In aggiunta, lo sviluppatore ha mostrato al pubblico quali saranno i contenuti disponibili nella pre-season al lancio: 5 Fazioni (Ripulitori, Libertad, Echelon e Fantasmi), 5 modalità, 23 armi (e 44 accessori) e 14 mappe (10 in stile arena e 4 per le modalità di scorta). Al lancio sarà anche presente la fazione Dedsec, che però non sarà gratuita per tutti e andrà sbloccata o acquistata.

Il gioco tornerà anche per una nuova fase di test a porte aperte che si terrà nel periodo compreso tra il 21 ed il 23 giugno 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare già un provato dell'ultima Closed Beta di XDefiant, durante la quale abbiamo provato tutti i personaggi e buona parte delle armi.