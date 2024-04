XDefiant: l'FPS gratis sta per uscire? L'ultima Beta ha una data ed è vicinissima

Come ormai ben saprete, c'è parecchia confusione intorno a XDefiant, lo sparatutto free to play di Ubisoft che sembra aver subito numerosi rinvii interni. Stando alle parole di un noto insider, però, presto l'attesa potrebbe giungere al termine.

Al centro della fuga di informazioni troviamo ancora una volta l'irreprensibile Tom Henderson, che sul suo portale ufficiale ha annunciato che il Server Test Session di XDefiant avrà il via il prossimo venerdì 19 aprile 2024. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'ultimo test che Ubisoft terrà prima del debutto ufficiale del gioco e sarà in base ai dati raccolti durante i prossimi giorni che verrà deciso quando pubblicare la versione definitiva dello shooter in prima persona.

Questo significa che la data d'uscita dell'FPS che coinvolge i brand più popolari dell'azienda francese potrebbe non essere così lontano e già la prossima settimana potremmo saperne qualcosa in più.

Occorre inoltre precisare che lo stesso Tom Henderson, che di solito è molto affidabile, ha voluto mettere in guardia i propri follower, specificando che il progetto è in continua evoluzione e non si esclude un cambio di programma all'ultimo minuto. Insomma, da qui al 19 aprile 2024 potrebbero cambiare le cose.

