XDefiant: l'FPS di Ubisoft non ha ottenuto la certificazione di Sony e Microsoft

XDefiant è sparito dai radar da un po' di tempo, ma Ubisoft torna ad aggiornarci sul suo sparatutto in prima persona, spiegando il motivo per cui il titolo, spesso accostato alla serie di Call of Duty, non è ancora stato pubblicato sul mercato.

Stando a quanto riferisce un post del producer Mark Rubin, XDefiant sarebbe dovuto uscire già a fine agosto, tuttavia lo sparatutto non è riuscito a superare la verifica di Sony e Microsoft, che non hanno concesso ad Ubisoft la certificazione per pubblicare il gioco sulle loro piattaforme.

Come spiega Rubin, "La verifica è la parte dello sviluppo in cui diamo il gioco alle compagnie first party (Sony, Xbox, ecc.) per constatare che il gioco funzioni correttamente sulle loro piattaforme. Se viene superato, passa ai first party per essere certificato per il rilascio".

La certificazione può essere negata per due tipologie diversi di bug riscontrati durante la verifica: "Ci sono due diversi tipi di bug. Quelli funzionali stanno a significare che: "questa feature di gioco funziona come previsto?" (ad esempio, c'è un bug in cui il danno della tua arma viene modificato dopo aver utilizzato una determinata abilità). Questo non è qualcosa di cui i first party si metteranno in cerca. Sta a noi trovarli. I bug di conformità sono quelli che riguardano i sistemi e l'esperienza complessiva che i first party si aspettano dai giochi sulla loro piattaforma (ad esempio, i trofei vengono monitorati correttamente? L'elenco dei miei amici viene aggiornato correttamente con lo stato del gioco?, ecc.)".

Sebbene non si debba escludere che il gioco sia pronto per il lancio entro fine settembre, secondo Rubin lo scenario più probabile vede un'uscita a inizio/metà ottobre. Probabilmente, Ubisoft otterrà una certificazione con condizionale, dal momento che Sony e Microsoft potrebbero richiedere alcune modifiche di conformità che verranno integrate tramite una day one patch.