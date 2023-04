XDefiant e il gameplay dello Showcase: lo sparatutto gratis di Ubisoft non ha più segreti

Il preannunciato Showcase di XDefiant ha aperto una finestra sul nuovo sparatutto multiplayer gratuito di Ubisoft, dando modo a tutti gli appassionati del genere di scoprire ogni dettaglio su questa esperienza multiplayer ambientata nel multiverso digitale delle serie più iconiche dell'azienda francese.

Il primo e, forse, più importante aspetto emerso dall'evento organizzato da Ubisoft è rappresentato dalla cura che gli sviluppatori promettono di aver riposto nel gunplay e nel bilanciamento di XDefiant. Prendendo spunto dall'esperienza maturata dagli autori di serie come The Division e Ghost Recon, i ragazzi di Ubisoft San Francisco hanno deciso di basare il proprio titolo sulla collaborazione fra i vari membri del proprio team, piuttosto che sul mero conteggio delle eliminazioni effettuate.

L'approccio adottato dal team californiano si riflette nelle tipologie di match proposte nella Beta di XDefiant, con sfide 'in stile Overwatch' che prevedono la conquista di territori fissi o dinamici e attività incentrate sulla difesa delle 'zone di sosta' di un drone da scortare.

Per quanto concerne gli aspetti prettamente visivi, XDefiant pesca a piene mani da IP come Splinter Cell, The Division e Ghost Recon per calare i patiti del genere in ambientazioni piene di coperture: la sensazione restituitaci dalla prova e dai video gameplay mostrati da Ubisoft nel corso dell'ultimo Showcase è quella di un titolo dai ritmi molto veloci e, al tempo stesso, fortemente tattico, sulla falsariga di Rainbow Six Siege ma con un approccio più 'arcade', specie per quanto concerne la gestione delle armi e la libertà di movimento offerta agli utenti.

Se volete saperne di più sull'ultima esperienza competitiva in arrivo su PC, PlayStation e Xbox, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su XDefiant, come se la cava lo sparatutto gratis di Ubisoft.