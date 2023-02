XDefiant, al via il nuovo playtest cross-play per l'FPS Ubisoft: date e contenuti

Dopo l'ultima fase di test tenutasi a giugno dello scorso anno, Ubisoft annuncia una nuova versione di prova con cui gli utenti potranno provare con mano XDefiant, il nuovo sparatutto online della compagnia francese.

Ubisoft ha in programma un nuovo playtest che consentirà di giocare in cross-play fra tutte le altre piattaforme, in modo da poter mettere sotto stress l'infrastruttura online e testarne l'efficienza. Nel frattempo, i giocatori avranno modo di gettare uno sguardo su parte dei contenuti inclusi all'interno dell'esperienza sparatutto.

"Siamo entusiasti di annunciare i dettagli della nostra sessione Insider cross-play", leggiamo tramite un comunicato sul sito ufficiale di Ubisoft. "Quando la sessione Insider cross-play è attiva, i partecipanti idonei possono giocare su PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC insieme! Il focus del test è sull'esperienza Cross-Play e su console. Per favore prendi il tuo controller e facci sapere cosa ne pensi nel nostro Discord!

Abbiamo anche una nuova mappa che si unisce a noi per questa sessione Insider, Pueblito! Ammira le viste di Pueblito, un villaggio di pescatori nella nazione caraibica di Yara, mentre cerchi di essere l'MVP della tua partita! Un paio di promemoria per tutti coloro che partecipano. Il test è sotto NDA e proibisce la registrazione/live streaming/condivisione di qualsiasi contenuto visivo. Inoltre, Insider Sessions è un luogo in cui possiamo entrare in contatto con la community e mostrare una prima versione di sviluppo del gioco per ottenere feedback di grande impatto. Essendo un'anteprima, aspettati contenuti in corso d'opera e bug. Come ricompensa speciale coloro che parteciperanno a questo test potranno sbloccare un pacchetto emoji! Una volta sbloccato, il pacchetto ASCII sarà disponibile in futuro".

Le modalità incluse in questa versione sono: Escort, Zone Control, Domination, Occupy, mentre le mappe sono le seguenti: Pueblito, Attica Heights, Arena, Dumbo, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Showtime, Times Square, Zoo.

I test si terranno su PS5, Xbox Sereies X|S e PC dal 16 al 20 febbraio. Ci sarà una fase di Warm-Up in cui gli utenti proveranno armi ed equipaggiamenti alle ore 18:45 del 16 febbraio, mentre la sessione vera e propria partirò dalle ore 19:00 fino alle ore 08:00 del 20 febbraio. Per effettuare la registrazione al playtest dovrete seguire questo indirizzo.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di XDefiant.