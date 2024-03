XDefiant: quando esce lo sparatutto gratis di Ubisoft? Parola agli sviluppatori

Il grosso leak su XDefiant spuntato in rete nei giorni scorsi spinge il team di Ubisoft San Francisco a riaffacciarsi sui social per aggiornarci sullo sviluppo di questo ambizioso sparatutto gratuito e condivide delle importanti novità sul progetto, a cominciare dal chiarimento sulle tempistiche di lancio.

Nel ringraziare la community per il supporto offerto nel corso delle sessioni di test a porte chiuse organizzate negli ultimi mesi, la sussidiaria californiana di Ubisoft sottolinea su Twitter/X che "la nostra priorità è sempre stata quella di seguire i suggerimenti e i feedback dei giocatori. Anche se speravamo di lanciare XDefiant entro la fine di marzo, ci sono ancora dei miglioramenti da apportare e da testare prima di aprire ufficialmente i server al pubblico".

In ragione dei feedback ricevuti dai partecipanti alle precedenti fasi di testing, e del lavoro che attende Ubisoft San Francisco prima di lanciare l'FPS multiplayer ambientato nel multiverso delle esperienze interattive e delle serie videoludiche targate Ubisoft, gli sviluppatori spiegano che "stiamo ultimando i preparativi per una grande fase di Stress Test dei Server di 12 ore che si svolgerà in tutto il mondo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'obiettivo di questo test è appunto quello di stressare i server e ottenere tutti quei preziosi dati che ci servono prima del lancio per prepararci al meglio".

La data di lancio di XDefiant, quindi, verrà comunicata solo dopo la conclusione di questo stress test dei server, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane tanto su PC quanto su console dell'attuale generazione. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su come se la cava XDefiant, lo sparatutto gratis nel multiverso di Ubisoft.

