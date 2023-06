XDefiant: quali sono i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del free to play?

Vi state divertendo con la Open e la Closed Beta di XDefiant? Dopo il suo ingresso trionfale sul palco dell'Ubisoft Forward di quest'anno, è arrivato il momento per i giocatori di tutto il mondo di conoscere in anticipo ciò che sarà il risultato del lungo lavoro di Ubisoft nella realizzazione del suo prossimo Free to Play FPS.

Dopo aver rivelato la finestra di lancio dell'FPS gratis XDefiant, è giunto il momento di scoprire quali sono i requisiti minimi e consigliati per giocare al meglio con la versione PC del tanto discusso (nel bene e nel male) titolo di Ubisoft. Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le componentistiche richieste per tutti gli utenti che decideranno di immergersi nello scontro a fuoco con il proprio hardware da gaming personalizzato:

Requisiti minimi

Processore: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 5 1600;

8 GB di RAM;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480 4GB;

60 GB di spazio per il download.

Requisiti consigliati

Processore: Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 3700X;

16 GB di RAM;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB o AMD Radeon RX 5700 XT 8GB;

60 GB di spazio per il download.

Si conclude così l'elenco di componenti richieste per poter avviare XDefiant al massimo delle prestazioni consentite dalla propria macchina. In attesa dell'uscita definitiva del prodotto, vi invitiamo a recuperare l'articolo in cui analizziamo nel dettaglio come se la cava lo sparattutto gratis nel multiverso di Ubisoft XDefiant.