XDefiant è il nuovo shooter gratis di Ubisoft: tra Ghost Recon, Splinter Cell e The Division

A sorpresa, il team di Ubisoft ha deciso di presentare una propria interpretazione del genere degli sparatutto in prima persona, proponendo un nuovo titolo ambientato nell'universo di Tom Clancy.

Con la pubblicazione di un primo trailer di XDefiant, il colosso videoludico francese ha alzato il sipario su di una nuova produzione shooter, destinata a trovare spazio su molteplici piattaforme. Nel presentare il titolo, Ubisoft ha infatti già confermato che Tom Clancy's XDefiant troverà spazio su Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e Google Stadia. Al momento, manca una data di debutto precisa, ma il lancio avrà luogo nel corso del prossimo anno.

Sul fronte della distribuzione, è però già stato confermato che il titolo sarà proposto al pubblico in maniera gratuita, con struttura free to play. Sul fronte del gameplay, TXDefiant sembra proporsi come uno sfaccettato ibrido, che mira ad integrare elementi tratti dalle serie più celebri dell'immaginario di Tom Clancy, tra Rainbow Six, Ghost Recon, The Division e Splinter Cell.



Per presentarvi tutti i dettagli e le prime considerazioni su questa nuova IP, la Redazione ha confezionato un'apposita video anteprima dedicata, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare di questo annuncio inaspettato?