XDefiant, Showcase in arrivo: Ubisoft svelerà i segreti dello sparatutto gratis

Dopo aver rinunciato all'E3 2023 e innescato indirettamente la 'reazione a catena' che ha portato alla cancellazione dell'evento losangelino, Ubisoft si riaffaccia sui social per prepararci all'arrivo di uno Showcase digitale interamente dedicato a XDefiant, lo sparatutto gratis basato sui mondi di Tom Clancy.

L'appuntamento mediatico organizzato dal publisher francese darà al team di Ubisoft San Francisco l'opportunità di illustrare nel dettaglio l'esperienza di gioco da vivere nella dimensione competitiva di XDefiant.

Il titolo, lo ricordiamo, attinge al multiverso thrilling dei videogiochi basati sulle opere del compianto Tom Clancy per farci completare tutta una serie di incarichi multiplayer con protagoniste le fazioni di brand come Splinter Cell, The Division e Ghost Recon, vestendo così i panni dei membri dei Reietti, dei Purificatori, di Echelon e dei Lupi. A detta di Tom Henderson, ci sarà anche il DedSec di Watch Dogs tra le fazioni di XDefiant.

Un chiarimento su questo e su tutti gli altri aspetti del titolo lo avremo a partire dalle ore 19:00 italiane di giovedì 13 aprile, con lo Showcase di XDefiant pianificato da Ubisoft. La speranza dei fan di sparatutto multiplayer è ovviamente quella di assistere a delle scene di gameplay inedite e di ricevere delle indicazioni sulle tempistiche di lancio di XDefiant su PC, PlayStation e Xbox.