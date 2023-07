XDefiant: uno streamer si è fatto scappare la data d'uscita dell'FPS gratis?

Sebbene Ubisoft abbia lasciato intendere che la data d'uscita del suo XDefiant non sia così lontana, non vi è ancora traccia dell'annuncio del giorno specifico in cui sarà possibile scaricare e giocare l'atteso sparatutto gratis. Sembrerebbe però che un noto content creator si sia lasciato sfuggire questo dettaglio in un recente video.

Stiamo parlando di Ludwig, lo YouTuber da 5 milioni di iscritti il cui ultimo video ha inevitabilmente attirato l'attenzione della community in attesa di XDefiant. Ad un certo punto del video, è possibile osservare le icone di una serie di videogiochi già disponibili da tempo sul mercato, tra i quali l'unico a non essere approdato sugli scaffali è proprio il titolo dell'azienda francese. Dal momento che il post che accompagna il video suggerisce l'arrivo di novità il prossimo 2 settembre 2023, sono in molti ad essere convinti che tale data segnerà il debutto dello shooter in soggettiva ispirato a Call of Duty.

Ovviamente si tratta di un'ipotesi dei fan e non è assolutamente detto che quella sia effettivamente la data d'uscita dell'FPS firmato Ubisoft. In ogni caso era stato annunciato che il gioco sarebbe arrivato nel periodo estivo e tale data è molto credibile.

In attesa che Ubisoft faccia la prossima mossa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di XDefiant.