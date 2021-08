XDefiant: i tester devono giocare con la finestra chiusa e senza altre persone in stanza

Mp1st ha condiviso le regole dell'NDA (accordo di non divulgazione) inviato da Ubisoft per partecipare ai test della Closed Beta di Tom Clancy's XDefiant, nuovo shooter annunciato a metà luglio e ancora privo di una data di lancio.

La Closed Beta partirà il 5 agosto negli USA e in Canada, Ubisoft sta inviando gli inviti ai giocatori selezionati insieme ad un NDA da accettare per poter prendere parte alla fase di test. Tra i punti dell'accordo, si invitano i giocatori a chiudere le finestre (o almeno le tende) della stanza, per evitare che eventuali leak possano emergere in anticipo.

C'è anche una seconda clausola che vieta assolutamente di giocare con altre persone presenti nella stanza, inclusi i membri della famiglia. Quest'ultima in realtà è un punto degli NDA piuttosto frequente e viene inserito per scoraggiare la presenza di persone che possano scattare foto, registrare video o entrare a conoscenza di dettagli prima del tempo.

Ribadiamo come al momento la Closed Beta di XDefiant non sarà disponibile in Europa, Ubisoft ha comunque confermato che fasi di test sono previste anche per il nostro continente più avanti nel corso dell'anno. Il gioco uscirà su tutte le principali piattaforme e sarà distribuito come free to play con supporto per le microtransazioni.