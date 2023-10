XDefiant: trapela la data d'uscita dell'FPS gratis, sfiderà gli zombi di Warzone?

A pochi giorni dalla conclusione dei test a porte aperte su PC di XDefiant, pare che Ubisoft si stia preparando all'imminente lancio dello sparatutto free to play. Pare infatti che la data d'uscita del gioco sia trapelata online e non sia poi così lontana.

Il leaker el_bobberto, noto per aver già diffuso in anticipo informazioni a tema Call of Duty Modern Warfare 3 che si sono rivelate veritiere, avrebbe dichiarato che XDefiant verrà pubblicato il prossimo martedì 17 ottobre 2023. Secondo l'utente, l'unico ostacolo che potrebbe far saltare nuovamente il lancio del gioco è l'eventuale scoperta di problemi gravi legati all'ultimo test.

Se tale affermazione dovesse trovare conferma in un annuncio dell'azienda francese nei prossimi giorni, significherebbe che lo sparatutto in soggettiva dovrà vedersela con Infezione, ossia l'evento di Halloween che porterà i non morti in Call of Duty Warzone e DMZ che, per forza di cose, attirerà moltissimi giocatori sia su PC che su console.

In attesa di scoprire quali siano gli effettivi piani del team di sviluppo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato della Beta di XDefiant con tutti i dettagli sul gameplay dell'FPS gratuito in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.