XDefiant: Ubisoft annuncia un'Open Beta a sorpresa su PC, è vicinissima

In seguito alle su PlayStation e Xboxdifficoltà riscontrate da Ubisoft nella pubblicazione di XDefiant, sembrerebbe che l'azienda francese abbia trovato un modo affinché gli appassionati possano iniziare a giocare in vista del lancio ufficiale.

Con un breve post pubblicato sul sito ufficiale, Ubisoft ha annunciato l'imminente inizio della Public Session di XDefiant, ossia l'equivalente del noto Public Test Server per lo sparatutto gratis. A partire dal prossimo giovedì 28 settembre 2023 dalle ore 21:00 italiane fino a venerdì 29 settembre 2023 alle 3:00, i giocatori potranno testare una versione di prova del gioco con tutti i contenuti sbloccati (personaggi, mappe, modalità, armi ed accessori).

Questo primo test sarà disponibile esclusivamente su PC tramite Ubisoft Connect e non sarà necessario avere un invito per partecipare. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che è già possibile avviare il preload, così da iniziare subito a giocare all'inizio della breve fase di prova. Pare inoltre che non ci sarà alcun NDA, quindi i giocatori potranno liberamente parlare della Public Session e trasmetterla sui social.

In attesa di scoprire quando sarà possibile giocare la versione finale su PC e console, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato della Beta di XDefiant.