XDefiant: Ubisoft sblocca tutti i contenuti della Closed Beta per colpa di un bug

A distanza di qualche giorno dall'apertura dei server della Closed Beta di XDefiant, gli sviluppatori sono stati costretti a rendere disponibili tutti i contenuti della versione di prova dello sparatutto.

Come avrete notato giocando, un bug stava bloccando la progressione delle varie sfide necessarie per sbloccare armi e personaggi, impedendo così ai giocatori di potersi godere al meglio il test. Dal momento che un fix avrebbe richiesto troppo tempo e la Beta terminerà tra una settimana esatta, il team di sviluppo ha optato per una soluzione ben diversa: da oggi, infatti, tutte le armi, gli accessori e i personaggi sono sbloccati per chiunque abbia accesso alla versione di prova del gioco. Questo significa che potete avviare ora il gioco su PC, PlayStation o Xbox e creare nuovi loadout senza alcun tipo di limitazione e, soprattutto, senza dover sbloccare alcunché.

Purtroppo si tratta solo di una soluzione alternativa ad uno dei tanti problemi che affliggono la Beta, visto che permangono gli errori di matchmaking, i bug delle sfide giornaliere e i crash. In ogni caso il team di sviluppo è al lavoro per risolvere tutto e non è da escludere che nelle prossime ore sia in arrivo un'altra patch.

Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come riscattare i codici per accedere alla Closed Beta di XDefiant su PC, PlayStation e Xbox. Non dimenticate di leggere anche la nostra anteprima di XDefiant.