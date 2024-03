XDefiant, l'uscita è imminente? Ubisoft fa trapelare la Stagione 1 a tema Rainbow Six

Forse ci siamo: il lancio di XDefiant, il nuovo sparatutto gratis di Ubisoft ambientato nel multiverso delle esperienze interattive del publisher e sviluppatore francese, potrebbe essere davvero imminente, a giudicare dalle ultime attività di Ubisoft Connect.

La scheda di XDefiant presente all'interno della vetrina digitale di Ubisoft ha infatti ricevuto un aggiornamento con una scheda (poi rimossa) che fornisce delle importanti indicazioni sui contenuti disponibili nella Stagione 1 che, presumibilmente, partirà in coincidenza dell'apertura ufficiale dei server su PC, PlayStation e Xbox.

Stando a quanto trapelato da Ubisoft Connect, la Stagione inaugurale di XDefiant si focalizzerà sulle gesta compiute dal Team Rainbow che "sfrutterà la propria esperienza nell'antiterrorismo e gli anni di addestramento per sconfiggere i propri nemici. I membri del GSX (Border Protection Command) possono schierare un filo spinato elettrificato, contrastare i dispositivi avversari con il loro sistema di difesa attiva e accecare temporaneamente i nemici lanciando le loro cariche flash montate sugli scudi tattici G52".

Oltre ai riferimenti inequivocabili a Rainbow Six, dalla scheda della Stagione 1 di XDefiant trapelata da Ubisoft Connect apprendiamo inoltre che lo sparatutto online gratuito dovrebbe vantare il pieno supporto al cross-play sin dal lancio, che a questo punto sembra essere davvero imminente. In attesa di un chiarimento definitivo da parte dell'azienda francese, vi rimandiamo alla nostra anteprima di XDefiant, come se la cava lo sparatutto gratis nel multiverso di Ubisoft.