XDefiant è vivo! Lo shooter si mostrerà in azione all'Ubisoft Forward

Come già anticipato dai vertici del colosso francese a inizio anno, Tom Clancy's XDefiant è scampato all'improvvisa cancellazione di molti videogiochi Ubisoft.

Dopo un'ultima sessione di Closed Beta tenutasi la scorsa primavera, lo shooter è infatti pronto a tornare a mostrarsi al grande pubblico. A confermarlo è la stessa Ubisoft, con un messaggio affidato alle pagine di Twitter. Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, si annuncia che Tom Clancy's XDefiant sarà tra i giochi presenti sul palco dell'Ubisoft Forward in programma per la stagione (non)E3. È dunque tempo di scoprire nuovi dettagli sul titolo, magari comprensivi della data di uscita decisa per la produzione.

Annunciato nel corso dell'estate 2021, XDefiant sarà ambientato nel medesimo universo di The Division, Splinter Cell, Rainbow Six e The Division, in omaggio all'immaginario di Tom Clancy. Annunciato come in arrivo su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Google Stadia, lo shooter dovrà evidentemente fare a meno dell'ormai defunto progetto di cloud gaming a marchio Google.



XDefiant va dunque ad aggiungersi ad Assassin's Creed: Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora tra i giochi confermato all'Ubisoft Forward 2023, in programma per la serata di lunedì 12 giugno, a partire dalle ore 18:45 del fuso orario nostrano.