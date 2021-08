XEL annunciato: il nuovo action-adventure in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X e Switch

Lo sviluppatore Tiny Roar ed il publisher Assemble Entertainment hanno annunciato XEL, un nuovo interessante action-adventure in grafica 3D in dirittura d'arrivo nel corso del Q2 del prossimo anno.

XEL è un'epica avventura d'azione e fantasy. Esplora il misterioso mondo di XEL e aiuta Reid a scoprire il suo enigmatico passato. Fai nuove amicizie e nemici lungo la strada e raccogli gadget elettrizzanti per padroneggiare dungeon impegnativi e risolvere enigmi in grado di modificare il tempo.

Gioca nei panni di Reid, naufragato nello strano mondo di XEL. Senza alcun ricordo della sua vita precedente, sta a te svelare il suo passato e il suo legame con XEL. Prepara la tua spada e lo scudo mentre esplori il mondo di XEL e ti immergi in imponenti dungeon in stile Zelda, pieni di minacce impreviste ed enigmi impegnativi. Durante il tuo viaggio farai nuove amicizie e ti imbatterai in nemici, imparerai nuove mosse, troverai nuovi gadget e sarai in grado di saltare nel tempo e nello spazio. Mentre Reid approfondisce i misteri che circondano XEL, scoprirà un ciclo infinito di pericoli. Riuscirà mai a liberarsene e cosa ci vorrà per riuscirci?

La ricca avventura confezionata da Tiny Roar è prevista al lancio nel Q2 del 2022, e sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Trovate ulteriori informazioni seguendo la pagina Steam del gioco. Quali sono le vostre prime impressioni su questo nuovo progetto?