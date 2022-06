XEL, nuovo gameplay: il GDR sci-fi ispirato a Zelda in mostra al Guerrilla Collective

Assemble Entertainment ha allietato il pubblico del Guerrilla Collective 2022 con un nuovo video gameplay del GDR Zelda-like XEL, l'avventura sviluppata da Tiny Roar e destinata ad approdare su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso dei prossimi mesi.

La nuova esperienza action ruolistica ideata da Tiny Roar proietterà gli appassionati del genere in una dimensione fantasy a tinte sci-fi per dare modo ai giocatori di esplorare il misterioso mondo di XEL insieme a Reid, una fiera guerriera desiderosa di scoprire cosa nasconde il suo enigmatico passato.

Nel corso dell'avventura sarà possibile interagire con tanti PNG e cimentarsi in sfide sempre più impegnative per ottenere i gadget, le armi e i potenziamenti necessari a sbloccare l'accesso alle regioni più pericolose di questo microcosmo zeldesco in salsa fantascientifica.

Il video gameplay di XEL pubblicato da Assemble Entertainment in coincidenza del Guerrilla Collective precisa che la nuova avventura ruolistica sarà disponibile nel corso di questa estate su PC, senza però fornire ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio delle versioni console per piattaforme Sony, Nintendo e Microsoft. In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.