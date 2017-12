Xeno Crisis: nasce il progetto Kickstarter per un nuovo titolo SEGA Mega Drive

A distanza di 30 anni dalla pubblicazione del, lo studio indipendente, tramite un progetto, sta provando a portare un nuovo titolo sulla console.

Xeno Crisis si presenta come uno shooter-arena con mappe generate in maniera procedurale. I becker potranno scegliere se ottenere il titolo attraverso una ROM compatibile con gli emulatori, oppure una versione completa di confezione e cartuccia compatibile con i modelli PAL, NTSC e NTSC-J.

Tra le caratteristiche di gioco troviamo un sistema di progressione, nove diverse bocche da fuoco, cinque boss impegnativi e due livelli di difficoltà. Per quanto riguarda il comparto grafico, il team si avvale del pixel artist Henk Nieborg, che ha lavorato in precedenza a titoli come Lionheart, Adventures Of Lomax, Contra 4 e alla serie di Shantae. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo direttamente alla pagina del progetto su Kickstarter.