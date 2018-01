Xeno Crisis: il nuovo gioco per Mega Drive arriverà anche su Switch e PC

La campagna Kickstarter di Xeno Crisis , nuovo arena shooter vecchia scuola previsto per, ha raggiunto un nuovo traguardo: l'uscita del gioco è adesso confermata anche per

Xeno Crisis si presenta come un arena shooter con mappe generate proceduralmente. Annunciato inizialmente per SEGA Mega Drive (i backer potranno scegliere se ottenere il gioco attraverso una ROM compatibile con gli emulatori, oppure una versione completa di confezione e cartuccia compatibile con i modelli PAL, NTSC e NTSC-J della console), il titolo è stato confermato adesso anche per Nintendo Switch e PC.

Questo, naturalmente, grazie all'ultimo stretch goal raggiunto nella campagna Kickstarter, ora giunta a oltre 57 mila sterline a 65 ore dalla sua conclusione (ricordiamo che l'obiettivo minimo era fissato a 20 mila sterline).

Xeno Crisis sarà disponibile per gli emulatori Mega Drive a partire da ottobre 2018 (in contemporanea al 30° anniversario della console). Per l'edizione su cartuccia e le versioni PC e Nintendo Switch, invece, bisognerà attendere gennaio 2019. In cima alla notizia trovate il nuovo trailer pubblicato dagli sviluppatori in occasione del nuovo stretch goal.