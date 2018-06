Xenoblade Chronicles 2: 25 minuti di gameplay tratti dal DLC "The Golden Kingdom of Torna"

Nel corso del Direct tenuto nel corso dell'E3 2018, Nintendo ha annunciato un nuovo DLC per Xeboblade Chronicles 2, intitolato The Golden Kingdom of Torna. Dopo aver ammirato l'espansione con il trailer di annuncio, ecco arrivare oggi un filmato interamente dedicato al gameplay.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette di dare un'occhiata all'interfaccia migliorata, al combattimento, al crafting, e funge anche da introduzione all'arco narrativo che sarà sviscerato all'interno dell'espansione.

The Golden Kingdom of Torna sarà disponibile a partire dal 14 settembre (dal 21 settembre anche in formato retail). Il DLC, inoltre, sarà accessibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i possessori del Season Pass. In questa nuova storia, i giocatori scopriranno la storia di Jin e della caduta della sua patria, Torna, che esisteva 500 anni prima degli eventi narrati nel gioco principale.