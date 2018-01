Xenoblade Chronicles 2: l'aggiornamento 1.2.0 è ora disponibile al download

Nelle scorse orehanno pubblicato l'aggiornamento 1.2.0 di, che introduce il supporto al Pass Espansioni e diversi bug fix.

Innanzitutto, sono stati risolti dei problemi con la progressione, come quello che impediva di andare avanti nella missione della Blade Agate intitolata Precious Yearnings. Le quest The Riddle on the Wall e Birds of a Feather possono ora essere completate indipendentemente dalla progressione del giocatore all'interno della storia principale, mentre i messaggi vocali nel menu d'ora in avanti potranno essere saltati con una pressione del tasto A oppure di B. L'aggiornamento, infine, introduce il supporto alle missioni del New Quests Pack e agli oggetti del terzo Helpful Items Pack, disponibili nell'ambito del Pass Espansioni.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 è acquistabile esclusivamente su Nintendo Switch, e che nei prossimi mesi verrà introdotta nel gioco anche la modalità New Game Plus.