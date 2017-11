Xenoblade Chronicles 2: le ambientazioni si mostrano in tanti nuovi screenshot

Manca meno di una settimana alla pubblicazione di un nuova esclusiva per, il JRPG, e per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fan la casa di Kyoto ha pubblicato una nuova serie di screenshot.

Gli scatti che potete ammirare in calce permettono di dare uno sguardo ad alcune delle ambientazioni che i giocatori avranno l'opportunità di esplorare nel gioco finale, come:

L'Arcipelago di Leftherian : qui si trova il Villaggio Fonsett, il luogo dove è cresciuto il protagonista Rex;

: qui si trova il Villaggio Fonsett, il luogo dove è cresciuto il protagonista Rex; Temperantia : è una zona demilitarizzata situata tra Uraya e Mor Ardain. Entrambi i paesi hanno delle guarnigioni dispiegate sul territorio;

: è una zona demilitarizzata situata tra Uraya e Mor Ardain. Entrambi i paesi hanno delle guarnigioni dispiegate sul territorio; Il Regno di Tantal: ben poco si conosce di questo luogo, che si trova in uno stato di isolamento da molto tempo, e del suo Titano, Gembu. Il clima è estremamente rigido, e si tratta a tutti gli effetti dell'unico Titano visto con la neve.

Xenoblade Chronicles 2, sviluppato da Monolith Soft, è atteso esclusivamente su Nintendo Switch il primo dicembre. In Arabia Saudita hanno già rotto il day one da diversi giorni, per cui vi consigliamo di stare attenti agli spoiler che potrebbero apparire in rete. Il titolo è già stato recensito in anteprima dalla redazione del magazine giapponese Famitsu, che lo ha accolto in maniera molto positiva.