Xenoblade Chronicles 2 ha ampiamente superato il milione e mezzo di copie vendute!

Xenoblade Chronicles 2 ha debuttato sul mercato videoludico nel dicembre 2017, nel corso del primo anno di vita di Nintendo Switch. La nuova opera di Monolith Soft ha ottenuto una calda accoglienza da pubblico e critica, accompagnata da buoni risultati commerciali.

Già nel corso dell'ottobre 2018, il team sottolineava come il JRPG avesse superato le loro aspettative in termini di vendite nei Paesi occidentali. Ora, Tetsuya Takahashi, produttore esecutivo del gioco, conferma ufficialmente i risultati ottenuti dal gioco sul mercato. Nel periodo compreso tra il lancio e il marzo 2019, Xenoblade Chronicles ha venduto circa 1,73 milioni di copie in tutto il mondo.



Non è detto tuttavia che i buoni risultati implichino necessariamente che il team tornerà presto a lavorare sulla serie: nel corso del settembre 2018, infatti, lo stesso Takashi discuteva dei futuri progetti di Monolith Soft all'interno di un'interessante intervista. Nel corso di quest'ultima si evidenziava come la software house avesse già in mente nuovi giochi da creare, ma, che, in quel momento, non avevano "alcun piano per proseguire la serie".



Voi cosa ne pensate, preferireste vedere la software house al lavoro su di un ipotetico Xenoblade Chronicles 3 o sareste più curiosi di osservare il team al lavoro su di un progetto differente?