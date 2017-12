Xenoblade Chronicles 2: l'analisi tecnica di Digital Foundry

ha pubblicato il suo responso su, il nuovo JRPG diora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch: come se la cava il gioco dal punto di vista tecnico?

Xenoblade Chronicles 2 gira a 720p in modalità dock mentre in versione portatile la risoluzione dinamica passa da 552p a 342p, risoluzione ritenuta troppo bassa dalla redazione di DF. Il filtro antialiasing viene giudicato spesso "eccessivo" e tende ad impastare troppo la scena, secondo la redazione di Digital Foundry la qualità visiva del nuovo Xenoblade giocato in modalità portatile è una delle peggiori mai viste su Switch.

In modalità dock invece la situazione migliora grazie alla presenza di shaders di alta qualità, di un buon sistma di illuminazione e di un motion blur ben implementata. Ultima nota sul framerate, solitamente fisso a 30fps tranne che in rare e sporadich situazioni, in entrambe le modalità (casalinga e portatile).