Nintendo ha annunciato durante il Direct odierno una collaborazione speciale tra. Grazie a questa partnership, l'avventura di Link presenterà una nuova quest secondaria con una ricompensa speciale, ilindossabile dall'elfo.

Al momento non ci sono altri dettagli in merito, Nintendo ha comunicato che la quest sarà disponibile per tutti dal 9 dicembre, non è chiaro se tramite DLC o aggiornamento in-game, restiamo dunque in attesa di maggiori novità. Xenoblade Chronicles 2 uscirà in Europa il prossimo primo dicembre in esclusiva su Switch.