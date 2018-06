Xenoblade Chronicles 2: annunciato il nuovo DLC The Golden Kingdom of Torna

Nel corso del Nintendo Direct E3 2018, la grande N ha annunciato che la storia di Xenoblade Chronicles 2 si espanderà con il nuovo DLC The Golden Kingdom of Torna, in arrivo il 14 settembre.

The Golden Kingdom of Torna sarà accessibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i possessori del Season Pass. In questa nuova storia, i giocatori scopriranno la storia di Jin e della caduta della sua patria, Torna, che esisteva 500 anni prima degli eventi narrati nel gioco principale. Questo nuovo contenuto sarà disponibile anche in formato fisico a partire dal 21 settembre.

Cogliamo l'occasione per ricordare che Xenoblade Chronicles 2 è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch dallo scorso dicembre. Il titolo ha fatto registrare vendite da record per la serie, grazie alle 1,31 milioni di copie vendute (dato aggiornato al 31 marzo 2018). Continuate a seguirci per tutte le notizie e le anteprime dall'E3 2018 di Los Angeles.