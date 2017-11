Xenoblade Chronicles 2: la Blade Musubi si presenta con un artwork e un video

è ormai sul mercato, deliziando i (tanti) giocatori che hanno deciso di acquistarlo, maha un altro asso nella manica da sfoderare prima della fine dell'anno, ovvero

Dopo aver annunciato un Direct completamente dedicato al gioco previsto per il 7 novembre, la casa di Kyoto e Monolith Soft hanno presentato un nuovo personaggio: si chiama Musubi, e potete ammirarla nel video e nell'immagine in fondo alla news.

Disegnata da Kia Asamiya (Silent Möbius, Compiler e Martian Successor Nadesico), Musubi è una blade con spiccate abilità curative, al punto da essere definita una "dea". Nell'edizione giapponese sarà doppiata da Miki Takahashi, che ha già prestato la voce in passato a Iris in Atelier Iris: Eternal Mana e Aisha in Genesis Climber MOSPEADA.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 uscirà in tutto il mondo il primo dicembre 2017. A questo indirizzo potete fare la conoscenza di Yuuou (acqua) e Zakuro (fulmine), oltre ad ammirare tantissimi nuovi screenshot delle ambientazioni.