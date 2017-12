Xenoblade Chronicles 2: come guadagnare soldi e crediti rapidamente

Dopo avervi spiegato come guadagnare velocemente, in questa mini-guida divogliamo fornirvi alcuni consigli e accorgimenti utili per accumulare soldi nel modo più rapido possibile.

I soldi vi torneranno molto utili in Xenoblade Chronicles 2, dal momento che vi permetteranno di migliorare l'equipaggiamento in dotazione al vostro party. Un pò come visto con i Punti Esperienza, il guadagno dei soldi sarà legato in gran parte ai combattimenti. Vi basterà completare il tutorial per ottenere i primi oggetti da vendere in cambio di denaro una volta che avrete raggiunto la città di Torigoth, nella provincia di Gormott.

Ricordatevi bene di Torigoth: questa città sarà la vostra fonte principale di guadagno, grazie ai suoi mercanti pronti ad acquistare gli oggetti che avrete ottenuto sul campo di battaglia. La provincia di Gormott sarà inoltre un'ottima location per accumulare punti XP ed equipaggiamento, grazie alla possibilità di affrontare i nemici che si trovano nei dintorni di Torigoth. Una volta ottenuti abbastanza oggetti e ricompense, vi basterà tornare in città e vendere quello che non vi serve ai mercanti.

Parlando dei combattimenti, vi consigliamo di concentrarvi sui nemici che hanno un livello simile a quello del vostro party. Evitate i nemici di livello inferiore, visto che non vi forniranno chissà quali ricompense, ma fate anche attenzione a non avventarvi sui mostri fuori dalla vostra portata. Il metodo più rapido per accumulare buone ricompense rimane quello di affrontare nemici di livello simile al vostro.

In Xenoblade Chronicles 2 non esistono molte vie sicure per guadagnare grandi somme di denaro in breve tempo, a parte il metodo legato ai combattimenti che vi abbiamo appena descritto. Il grind dei crediti G vi terrà impegnato per un bel pò, ma possiamo dire che una volta raggiunti i 20.000 G vi ritroverete in una situazione più che sostenibile.