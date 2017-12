Xenoblade Chronicles 2: come guadagnare velocemente Punti Esperienza

è un gioco è un gioco incredibilmente vasto, nel quale vi immergerete probabilmente per almeno cento ore di gioco. Nel corso dell'avventura i vostri personaggi saliranno di livello, ecco alcuni consigli per farlo il più velocemente possibile.

Nelle fasi iniziali di Xenoblade Chronicles 2, quando ancora non potrete guadagnare molti Punti Esperienza con le quest, potreste trovare delle difficoltà davanti a degli ostacoli sul vostro cammino. Per questo dovrete cercare creature di livello basso e combatterle più e più volte, cercando di non morire per non perdere quello che avrete guadagnato nel frattempo.

Il posto migliore per farlo è nella provincia di Gormott, la prima area veramente vasta nel gioco, dove troverete un luogo pieno di creature facilmente attaccabili. Queste sono veramente perfette per il farm di PE, perché non vi attaccheranno finché non lo farete voi. La location si chiama Oasi Lyta, ecco come raggiungerla: Lasciando la città principale della provincia di Gormott andate dritto e dirigetevi un po’ a sinistra. Dovrete scendere un po’ in basso, poiché l’Oasi Lyta si troverà in un punto molto più basso dell’isola. Una volta lì cominciate ad attaccare e, quando ne avrete bisogno, tornate alla locanda per dormire e salire così di livello.