Xenoblade Chronicles 2: il director ha svelato una nuova statuina di Pyra

Tetsuya Takahashi, l'executive director di, ha svelato una nuova statuina direalizzata da

Pyra (uno dei personaggi principali del gioco) è riprodotta in scala 1/7 (circa 21 cm di altezza) mentre impugna la Aegis, la spada che dona al protagonista principale Rex nei primi momenti dell'avventura. I fan riconosceranno i tanti particolari riprodotti, come il cristallo sul petto e la colorazione metallica tipica della sua armatura. Potete ammirare le foto della statuina, scattate da varie angolazioni, nella galleria in calce a questa notizia. Come vi sembra?

Al momento la commercializzazione è prevista esclusivamente in Giappone e, a meno di un annuncio per l'Occidente, gli interessati dovranno necessariamente rivolgersi al mercato dell'import. I preordini apriranno sul sito del produttore nel corso della giornata di oggi. Il prezzo è di 18.333 yen (circa 136 euro al cambio, al quale vanno aggiunte le spese di spedizione) e la data di rilascio ufficiale è fissata per il mese di dicembre 2018.

Xenoblade Chronicles 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Il titolo ha fatto registrare il miglior debutto della serie nel Regno Unito, e nel corso del prossimo anno si arricchirà grazie all'introduzione di una modalità New Game Plus.