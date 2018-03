Xenoblade Chronicles 2: disponibile l'aggiornamento 1.3.1 che introduce nuove missioni

L'aggiornamento 1.3.1 diè adesso disponibile per il download su Nintendo Switch. L'update corregge i problemi affiorati con la patch 1.3.0 pubblicata a inizio mese, e introduce le missioni inedite del

Come anticipato da Monolith Soft, la patch 1.3.1 bilancia la difficoltà di alcuni boss, introduce le cinque nuove missioni del New Quests Pack 2 ed elimina i numerosi bug che sono approdati nel gioco dopo l'arrivo dell'update 1.3.0, soprattutto per quanto riguarda la modalità New Game Plus, come, ad esempio, la scomparsa di determinati Gladius. Per tutte le informazioni e i dettagli del caso, rimandiamo al changelog completo.

Xenoblade Chronicles 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.