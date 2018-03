Xenoblade Chronicles 2: disponibile l'aggiornamento con la modalità Advanced New Game

hanno pubblicato l'aggiornamento 1.3.0 di, il quale include la tanto attesa modalità, la quale permetterà di ricominciare il gioco per una seconda run con qualche difficoltà in più...

La modalità Advanced New Game verrà sbloccata solamente dopo aver terminato l'avventura almeno una volta e presenterà maggiori difficoltà, con nemici più agguerriti e un minor numero di bonus e aiuti sul proprio cammino.

Oltre a questo, l'update corregge alcuni bug minori e vari problemi tecnici, migliorando anche il bilanciamento del gameplay e di numerose abilità dei protagonisti. L'aggiornamento è ora disponibile per il download in Giappone e Nord America, il rollout in Europa è previsto nel corso della giornata odierna.