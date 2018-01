Xenoblade Chronicles 2: il DLC New Quests Pack arriva il 19 gennaio in Giappone

ha annunciato che il nuovo DLC di, intitolato, sarà disponibile dal 19 gennaio in Giappone insieme all' aggiornamento 1.2.0 , quest'ultimo disponibile gratis per tutti.

Il New Quests Pack sarà disponibile singolarmente o come parte dell'Expansion Pass e includerà le seguenti quest:

The Artisan’s Agony (Capitolo 2)

The Missing Nopon (Capitolo 3)

The Abandoned Factory Exploration Tour (Capitolo 5)

The Late Night Restaurant (Capitolo 7)

The Patrol Soldier (Capitolo 10)

Lo stesso giorno Xenoblade Chronicles 2 si aggiornerà alla versione 1.2.0, i dettagli su questo aggiornamento non sono però ancora stati rivelati. Al momento Nintendo non ha ancora annunciato la data di uscita del New Quests Pack in Europa, restiamo in attesa di eventuali sviluppi in merito.