Dopo le tantissime uscite di ottobre e novembre, dicembre si prospetta come un mese relativamente tranquillo, dal punto di vista quantitativo, per quanto riguarda leper PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Nei prossimi trenta giorni arriveranno nei negozi titoli come Okami HD + 4K Remaster, Destiny 2: La Maledizione di Osiride, Xenoblade Chronicles 2 e la versione Xbox One del fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds (22 milioni di copie vendute su PC) solo per citarne alcuni.

Un dicembre non ricchissimo di uscite, come già anticipato, sebbene il mese appena iniziato non risparmi qualche titolo interessante, degno coronamente di dodici mesi davvero intensi.