Xenoblade Chronicles 2 Guida: 5 consigli utili per iniziare a giocare

è finalmente arrivato su: in attesa di una serie di consigli per i giocatori esperti vi proponiamo alcuni utili suggerimenti per coloro che si apprestano a visitare il mondo di Xenoblade per la prima volta.

Divertitevi ed esplorate

Prima di addentrarci in questioni più specifiche è meglio ricordarvi che l'importante è divertirsi e godere appieno del gioco. Questo capitolo di Xenoblade è vastissimo e ricco di contenuti e location da esplorare. Cercate di fare tutto il possibile durante la vostra avventura e di esplorare ogni luogo, questo accorgimento vi eviterà di dover tornare indietro a fine gioco per prepararvi.

Usate le vostre Arti saggiamente

Il sistema di combattimento base può sembrare facile ad un primo sguardo, ma questo è dovuto al fatto che il resto del sistema sarà più complesso. Usare le vostre Arti ogni volta che saranno disponibili potrebbe andare bene per il vostro DPS, ma ci sono delle cose da tenere a mente. Ricordatevi di badare bene alle debolezze dei vostri avversari, così da scegliere la Spada più adatta.

Sbloccate tutte le Spade!

Uno degli elementi più interessanti del gioco sono le Spade. Queste armi antropomorfe hanno design fantastici e ognuna di esse vi offrirà un nuovo modo di giocare con il vostro personaggi e i suoi compagni. Andando avanti nel gioco otterrete un buon numero di Cristalli Nucleici, che potranno essere legati al vostro personaggio per sbloccare nuove Spade. Cercate di farlo ogni volta che potrete.

Potenziate le Spade

Una volta che avrete delle Spade di vostro gradimento potrete potenziarle. Ogni volta che arriverete in una nuova città, o la vostra zona sarà salita di livello, dirigetevi verso il fabbro e guardate che oggetti nuovi ha da offrivi. Questi vi aiuteranno spesso ad incrementare i danni inflitti di base in attacco. Assicuratevi di aggiungerli ad ogni vostra Spada attiva, ma state attenti a quale vorrete usare in futuro. Anche i personaggi possono essere potenziati. Ogni tanto recatevi nel menu del vostro personaggio e date un’occhiata a quali oggetti potrete usare per danni extra, protezione, o altri miglioramenti.

Guardate le Cutscene

Xenoblade Chronicles 2 ha alcune delle più lunghe cutscene della storia dei videogiochi. Il nuovo Xenoblade molto importanza alla trama e dunque vi consigliamo di non saltare le sequenze filmate onde evitare di ritrovarsi con alcuni buchi nella narrazione. Capiteranno spesso cutscene lunghe più di dieci minuti intervallate da brevi sessioni di gameplay con a seguire una nuova sequenza filmate. Siate paziente dunque e godetevi ogni aspetto della trama.