Xenoblade Chronicles 2: Guida al minigioco retrò Tiger! Tiger!

Agli inizi del secondo capitolo di, Rex incontrerà Tora e la sua Blade artificiale, Poppi. Questa sarà completamente differente dalle altre Blade, infatti normalmente lehanno dei ruoli, degli elementi e delle abilità preassegnate.

Poppi invece sarà molto personalizzabile e potrete quindi modificare molti aspetti di essa. Per poterlo fare dovrete giocare al minigioco Tiger! Tiger! presente nella casa di Tora. Tiger! Tiger! si presenterà come un semplice minigioco in cui dovrete controllare un Nopon, immerso nel mare, alla ricerca di una cassa del tesoro per poi rifugiarsi al sicuro.

Nel minigioco ci saranno cinque livelli che sbloccherete con l’avanzare della storia principale in Xenoblade Chronicles 2. Nopon avrà l’abilità di sparare per sconfiggere i nemici davanti a lei, e ognuno di essi avrà le proprie peculiarità. Ecco quindi una lista per facilitarvi il compito:

Squalo verde : Può essere ucciso da ogni lato con un solo colpo.

: Può essere ucciso da ogni lato con un solo colpo. Squalo rosso : Può essere ucciso da ogni lato. Di solito richiede di sparare due colpi, ma alcune volte ne servono anche tre.

: Può essere ucciso da ogni lato. Di solito richiede di sparare due colpi, ma alcune volte ne servono anche tre. Riccio di mare : Non può essere ucciso. Vi ucciderà all’istante se lo toccherete.

: Non può essere ucciso. Vi ucciderà all’istante se lo toccherete. Medusa : Può essere uccisa dall’alto con un colpo solo.

: Può essere uccisa dall’alto con un colpo solo. Tartaruga : Può essere uccisa dal basso con un solo colpo.

: Può essere uccisa dal basso con un solo colpo. Alga : Non può essere uccisa. Potranno trovarsi sulla superficie o sui lati dello schermo. Ondeggerà avanti e dietro e vi potrà arrecare danno.

: Non può essere uccisa. Potranno trovarsi sulla superficie o sui lati dello schermo. Ondeggerà avanti e dietro e vi potrà arrecare danno. Aragosta : Sparate semplicemente verso di lei per ucciderla. Di solito si nasconderà tra le rocce, pronta a piombare giù se passerete sotto di essa.

: Sparate semplicemente verso di lei per ucciderla. Di solito si nasconderà tra le rocce, pronta a piombare giù se passerete sotto di essa. Rana Pescatrice : Può essere ucciso da ogni lato con un colpo solo. Cercherà di colpirvi se gli passerete vicino.

: Può essere ucciso da ogni lato con un colpo solo. Cercherà di colpirvi se gli passerete vicino. Piranha Gigante : Può essere ucciso dal basso con un solo colpo. Si troveranno di solito vicino alle casse del tesoro. Saliranno rapidamente per colpirvi se vi avvicinerete troppo.

: Può essere ucciso dal basso con un solo colpo. Si troveranno di solito vicino alle casse del tesoro. Saliranno rapidamente per colpirvi se vi avvicinerete troppo. Gamberetto: Può essere ucciso con un colpo solo da ogni lato. Scapperà via se vi avvicinerete troppo. Di solito, se ucciso, vi darà un potenziamento.

Quali sono le ricompense e come ottenere tutte le medaglie

Dopo aver completato con successo un livello otterrete delle ricompense in base alla vostra performance. Questa sarà basata su tre fattori: nessun danno, tutti i Cristalli ottenuti, e tutte le Casse del Tesoro recuperate. La quarta medaglia la potrete ottenere facendo tutto questo in una sola run. Per riuscire in questa impresa dovrete imparare bene la conformazione del livello. Inoltre i potenziamenti che troverete per il percorso vi saranno di grande aiuto:

Chiavi a forma di X : Vi permetteranno di muovervi diagonalmente.

: Vi permetteranno di muovervi diagonalmente. Bottiglie della vita : Riporteranno la vostra vita al massimo. I nemici le lasceranno a volte se li ucciderete.

: Riporteranno la vostra vita al massimo. I nemici le lasceranno a volte se li ucciderete. Sfere dell’invincibilità: Come dice il nome, sarete invulnerabili per un periodo limitato di tempo. Anche queste potranno essere lasciate dai nemici uccisi.

Le aree del gioco: come accedervi e le loro ricompense

Alcuni livelli dl minigioco avranno delle caratteristiche specifiche. Un’aragosta con due cristalli vicini può indicare la presenza di un passaggio segreto che porterà ad uno di questi. Quando ve ne accorgerete, passate attraverso i cristalli. All’interno troverete un Nopon che rilascerà una quantità enorme di cristalli e di ricci. Cercate di prendere quanti più cristalli possibili. Essere colpiti da un riccio non significherà stavolta game over. Verrete però buttati fuori dall’area.

Come potenziare Poppi con le Parti

Accumulando modifiche e parti nel minigioco, potrete cominciare a potenziare Poppi attraverso l’interfaccia apposita. Ogni cosa che equipaggerete avrà però un costo di energia. Per poter aumentare quest’ultima dovrete spendere cristalli attraverso l’opzione per convertirli. Questo per quanto riguarda arti, abilità, special e slot per queste ultime.