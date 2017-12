Xenoblade Chronicles 2: in arrivo una nuova patch, modalità New Game Plus nel 2018

Tetsuya Takahashi, Game Director di, ha annunciato che il 20 dicembrepubblicherà la patch 1.1.1, la quale porterà in dote varie migliorie, inoltre è stato confermato che ilarriverà nel 2018.

L'aggiornamento del 20 dicembre introdurrà la modalità Facile per il minigioco Tiger Tiger!, modifiche alla mappa, risoluzione di bug e l'aggiunta di nuovi contenuti (non meglio specificati) per i possessori del Season Pass.

Il Game Director inoltre ha confermato che nei primi mesi del 2018 arriverà un corposo update che aggiungerà la modalità New Game Plus, quest'ultimo aggiornamento dovrebbe essere pubblicato prima del Quest Pack previsto per fine gennaio. Ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.