Xenoblade Chronicles 2: al lancio sarà possibile scaricare l'audio in giapponese

Durante il Nintendo Direct dedicato a, la casa di Kyoto ha confermato ch al lancio sarà possibile scaricare gratuitamente il DLCdal Nintendo eShop.

Questo download gratuito includerà l'audio in giapponese e i sottotitoli in lingua inglese, per tutti coloro che volessero giocare con il doppiaggio originale anzichè con le voci occidentali. La decisione di non inserire il doppio audio su cartuccia è dovuta alla decisione di non gravare troppo sullo spazio a disposizione del supporto di memoria e delle console dei giocatori. Gli utenti potranno quindi decidere se scaricare o meno il DLC, che ricordiamo verrà distribuito gratuitamente.

Xenoblade Chronicles 2 sarà disponibile dal primo dicembre in Europa, in esclusiva su Nintendo Switch.