Xenoblade Chronicles 2: la modalità New Game Plus arriverà a febbraio

hanno annunciato che a metà febbraio arriverà un nuovo aggiornamento di: la patch 1.3.0 includerà la modalità, qui denominata Advanced New Game Mode.

Al momento lo studio non ha rivelato altri dettagli a riguardo, limitandosi a confermare che il team sta lavorando per implementare il New Game Plus, la nuova modalità arriverà a metà febbraio con il prossimo update gratuito, maggiori informazioni verranno diffuse prossimamente.

Il New Game Plus era inizialmente atteso per il mese di gennaio ma un ritardo in fase di produzione ha fatto slittare la disponibilità di questa attesa modalità extra. Restiamo in attesa di scoprire la data di lancio del nuovo aggiornamento di Xenoblade Chronicles 2.