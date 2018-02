Xenoblade Chronicles 2: il New Game Plus sarà disponibile dalla prossima settimana

e Monolith Soft hanno annunciato che la patch 1.3.0 persarà disponibile la prossima settimana, per l'occasione il Game Director Tetsuya Takahashi ha svelato le principali novità di questo aggiornamento.

Con questo update faranno la loro comparsa la modalità New Game Plus (denominata Advanced New Game Mode) e la modalità facile pensata per coloro che vogliono concentrarsi sulla trama, inoltre sono state aggiunte alcune opzioni aggiuntive per la gestione delle Blade e degli oggetti dell'inventario.

L'update risolverà inoltre vari bug, glitch e problemi tecnici segnalati dalla community. La modalità Advanced New Game Mode potrà essere sbloccata solo dopo aver terminato il gioco almeno una volta mentre la Easy Mode sarà accessibile sin da subito dopo l'aggiornamento.