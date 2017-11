Xenoblade Chronicles 2: pubblicato un nuovo story trailer in vista del lancio

Con il debutto del gioco ormai alle porte,, nuovo episodio dell'apprezzata serie in mano a, torna a mostrarsi con un nuovo story trailer pubblicato nella giornata di oggi da

Il filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, ci mostra i personaggi della produzione, ci introduce ai suoi temi narrativi, e non manca, come al solito, di presentarci le sue ispirate ambientazioni.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 sarà disponibile a partire dal primo dicembre in esclusiva su Nintendo Switch. Nella giornata di ieri, Monolith Soft e Nintendo hanno pubblicato una nuova galleria di immagini tratte dal gioco.