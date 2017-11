Xenoblade Chronicles 2: le novità dal Nintendo Direct, nuovo trailer del gioco

: Tra poche settimane, i possessori di Switch potranno avventurarsi nel mondo di Alrest, formato da luoghi viventi noti come titani e dal paradiso dell’Elysium. Per preparare i fan all’uscita di, Nintendo ha mostrato vari elementi del gioco, tra cui le ambientazioni, il sistema di combattimento e i personaggi.

Questo speciale Nintendo Direct ha svelato anche i DLC in arrivo, una collaborazione con The Legend of Zelda Breath of the Wild e un DLC gratuito disponibile al lancio che aggiunge il doppiaggio giapponese.

Xenoblade Chronicles 2 è il nuovo capitolo di una serie di apprezzati giochi di ruolo che ha debuttato nel 2011 su Wii. Questo seguito include nuovi mondi e personaggi, oltre a un sistema di combattimento che, sebbene introduca varie nuove caratteristiche, sarà subito familiare ai fan del primo gioco. In Xenoblade Chronicles 2, i Gladius sono forme di vita artificiali che si legano ai Ductor assistendoli in battaglia. Il protagonista Rex è un Ductor, mentre Pyra è un Gladius. Per aiutare i fan a scoprire Rex prima del lancio del gioco, Nintendo pubblicherà un aggiornamento gratuito per The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Switch e Wii U che introduce una nuova missione secondaria. Completando la missione, i giocatori potranno ottenere un costume da Rex per Link.

I Gladius dispongono di una vasta gamma di abilità di supporto, che hanno effetti diversi a seconda della situazione. Nei combattimenti possono rendere più forti gli attacchi dei Gladius o proteggere i Ductor, mentre nelle fasi di esplorazione possono aumentare il numero di oggetti da raccogliere o aprire nuovi sentieri. Le abilità variano da Gladius a Gladius, quindi scegliere personaggi diversi aggiunge un ulteriore spessore strategico. I Gladius sono solo una delle forme di vita che i giocatori incontreranno mentre vanno all’avventura sul dorso dei titani. Al varco li attendono anche creature di ogni forma e dimensione, alcune amichevoli e altre ostili, che vivono in vaste praterie, tortuose caverne, regni di ghiaccio e spiagge sabbiose. Inoltre, il gioco include mostri unici che, una volta sconfitti, lasciano dietro di sé una lapide che li commemora e permette ai giocatori di rivivere le battaglie contro di essi per aggiudicarsi ricompense aggiuntive.

Mentre esplorano l’enorme mondo di Alrest, i giocatori incontreranno punti luccicanti, chiamati punti di raccolta, che permettono di trovare oggetti preziosi o di tuffarsi sotto le nuvole per recuperare tesori rari. Sono presenti anche luoghi speciali in cui i giocatori possono teletrasportarsi in qualsiasi momento. Il mondo di Alrest è punteggiato di città: da distretti commerciali a quartieri residenziali, ogni titano ha un’atmosfera e una forma uniche. I fan che desiderano arricchire ancora di più la loro epica avventura possono acquistare un Pass di espansione per il gioco che dà accesso a tutti i DLC che saranno pubblicati dal lancio fino all’autunno del 2018. All’inizio arriveranno quest e oggetti di supporto, mentre più avanti debutteranno una nuova sfida in cui si affrontano potenti nemici e una nuova storia secondaria ambientata nel mondo dell’Elysium. Maggiori dettagli sugli elementi individuali del Pass di espansione saranno comunicati in futuro.

Xenoblade Chronicles 2 arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il primo dicembre. A partire dalla stessa data saranno disponibili anche il Nintendo Switch Pro Controller Xenoblade Chronicles 2 Edition e Xenoblade Chronicles 2 Collector's Edition. Questa versione speciale include una copia del gioco, un artbook con 220 pagine di bozzetti e illustrazioni di personaggi e paesaggi del gioco, un CD con una selezione dei brani musicali, e una speciale custodia di metallo che contiene la scheda di gioco. I giocatori che preferiscono la versione digitale possono preordinare il gioco dal Nintendo eShop, da solo o in un bundle che include anche il Pass stagionale. I possessori della versione digitale saranno tra i primi a poter giocare il primo dicembre.