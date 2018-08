Xenoblade Chronicles 2: nuovo Story Trailer per l'espansione The Golden Country

Nella giornata di oggi, Nintendo ha pubblicato un nuovo Story Trailer incentrato su The Golden Country, espansione narrativa di cui Xenoblade Chronicles 2 si arricchirà a settembre. Il filmato, che trovate in cima alla notizia, ci presenta personaggi e ambientazioni del nuovo DLC del gioco.

The Golden Country è un DLC che fungerà da prequel alle vicende narrate nel gioco principale di Xenoblade Chronicles 2. Ambientato 500 anni nel passato, l'espansione si incentrerà in particolar modo sui personaggi di Jin, uno dei principali antagonisti del gioco base, e mostrerà come la sua cittadina natale, Torna, sia stata distrutta dalla spada Aegis. The Golden Country, tra le altre cose, introdurrà all'interno del gioco anche nuove meccaniche di gameplay: le aggiunte al sistema di combattimento, ad esempio, permetteranno di controllare Driver e Blad, oltre ad un nuovo titano da esplorare: Kingdom of Torn.

Lasciandovi alla visione dello Story Trailer che potete trovare riportato in apertura di notizia, vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch. Il DLC Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country arriverà invece sulla console ibrida il prossimo 21 settembre. Se interessati ad un ulteriore approfondimento sul JRPG di Nintendo, vi rimandiamo alla nostra Recensione.