ha pubblicato un nuovo trailer di, ultimo blockbuster dell'anno per Switch, in arrivo in Europa il primo dicembre. Il video offre una panoramica su tutte le principali novità del gioco, tra cui personaggi, ambientazioni e combat system.

Un trailer lungo oltre sette minuti per scoprire tutto su Xenoblade Chronicles 2 e non farsi trovare impreparati quando il gioco arriverà finalmente sugli scaffali dei negozi. Il primo dicembre, oltre all'edizione Standard, troveranno spazio nei negozi anche la Collector's Edition (include un CD con una raccolta di brani, custodia Steelbook e un artbook di 220 pagine con copertina rigida) e il Pro Controller ispirato al nuovo gioco Monolith.