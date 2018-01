Sul canale Youtube di GameXplain è stato trasmesso un video gameplay di Xenoblade Chronicles 2 tratto dal New Quest Pack , il nuovo DLC disponibile da oggi in Giappone. Il filmato, della durata complessiva di quasi due ore, è visionabile in cima alla notizia.

Il New Quest Pack di Xenoblade Chronicles 2 include le seguenti nuove missioni: The Artisan’s Agony (disponibile dal Capitolo 2), The Missing Nopon (Capitolo 3), The Abandoned Factory Exploration Tour (Capitolo 5), The Late Night Restaurant (Capitolo 7), The Patrol Soldier (Capitolo 10).

Nell'attesa che il DLC riceva una data di uscita anche per l'Europa, vi ricordiamo che da oggi Xenoblade Chronicles 2 si è aggiornato alla versione 1.2.0.