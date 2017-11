Xenoblade Chronicles 2 per Switch si mostra in 50 minuti di gameplay

Durante l'ultimo show Nintendo Treehouse sono stati mostrati ben 50 minuti di gameplay di, attesissimo nuovo gioco di ruolo targato Monolith in arrivo il primo dicembre in esclusiva su Switch.

In apertura trovate quasi un'ora di gameplay del sequel di Xenoblade Chronicles, il video contiene inevitabilmente spoiler sulla trama, seppur minimi, in ogni caso se non volete anticipazioni di alcun tipo vi invitiamo a non procedere con la visione del filmato.

Ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 sarà disponibile in Europa dal primo dicembre su Nintendo Switch, in edizione standard e limitata, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche una versione speciale personalizzata del Pro Controller. Al lancio del gioco sarà disponibile anche il Language Pack con l'audio giapponese e i sottotitoli in lingua inglese, scaricabile gratis dal Nintendo eShop.